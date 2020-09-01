Американские посольство в Украине призвало правоохранителей привлечь к ответственности тех, кто совершил нападение на участников "Марша равенства" в Одессе.

Об этом говорится в заявлении посольства в Твиттере.

"Демократия означает, что все группы могут мирно собираться и безопасно выражать свое мнение. Мы призываем соответствующие органы государственной власти привлечь к ответственности тех, кто напал на участников акции в Одессе OdesaPride2020. Права ЛГБТ - это права человека", - отметили дипломаты.

Напомним, 30 августа в Одессе националисты напали на участников "Марша равенства". По сообщениям, подрались представители ЛГБТ-сообщества и члены праворадикальной организации. В полиции тогда сообщили, что в результате нападения в медучреждение доставили двух полицейских, а задержали тогда более десятка человек.

Как сообщалось, ранее Британия и Швейцария призвали Киев расследовать нападение на ЛГБТ-марш в Одессе.