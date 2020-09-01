Внеочередная встреча глав Министерств иностранных дел стран "Большой двадцатки" (G20) состоится, в четверг, 3 сентября. В этом году она пройдет в формате видеоконференции.

Об этом сообщает "Интерфакс", во вторник, 1 сентября.

Так, регулярная встреча глав внешнеполитических ведомств стран G20 намечена на 20 ноября в очном формате в Эр-Рияде. Она пройдет накануне саммита "Большой двадцатки" 21-22 ноября в столице Саудовской Аравии.

Отмечается, что согласно графику саудовского председательства, саммиту будут предшествовать серия министерских встреч.

В их числе - совместная видеоконференция министров финансов и министров здравоохранения 17 сентября, видеоконференция министров энергетики 27-28 сентября и совместная видеоконференция министров финансов и управляющих центробанков 14 октября.

Ранее мы писали, что 26 марта, прошел первый в истории саммит "Большой двадцатки" в виртуальном режиме. Лидеры стран вышли на связь посредством видеосвязи.

"Страна" публиковала полную версию заявления лидеров G20.