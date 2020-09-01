Еврокомиссия не согласна с тем, что Венгрия с 1 сентября ужесточила правила для въезда иностранцев, поскольку это дискриминация для граждан стран ЕС. Высший орган исполнительной власти Европейского союза обратится к Будапешту с письмом по поводу дискриминации.

Как пишет "Европейская правда", послание направят еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс и еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

В документе сказано, что при введении ограничений на поездки не может быть дискриминации в отношении граждан ЕС в зависимости от гражданства. Есть четкие правила о свободе передвижения в ЕС, и каждая страна обязана их выполнять.

Замечания Еврокомиссии касаются исключений из общего запрета на въезд иностранцев для граждан отдельных стран ЕС: Чехии, Словакии и Польши. Как следует из сообщения на сайте МИД Венгрии, исключение для соседей по Вышеградской четверке в Будапеште решили сделать в последний момент перед тем, как решение вступило в силу.

Еврокомиссия продолжает напоминать странам-членам о необходимости координации решений, связанных со свободой передвижения.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Венгрии решили сохранить разрешение на транзитный проезд для граждан Украины с 1 сентября.

Мы также писали, что Финляндия закрыла въезд для украинских трудовых мигрантов до 18 сентября.