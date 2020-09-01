Высший совет правосудия отказался отстранять судью Вовка по требованию НАБУ и прокуроров
В Высшем совете правосудия (ВСП) решили не отстранять судью Павла Вовка (Окружной административный суд Киева) от его обязанностей. Ранее антикоррупционные органы просили отстранить его из-за привлечения к уголовной ответственности.
Об этом сообщили источники в ВСП, передает "РБК-Украина".
Как сообщается, члены Высшего совета правосудия решили отклонить ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"ВСП отказал в отстранении Вовка", - сказал источник.
При этом члены совета вернули ходатайство в прокуратуру.
Напомним, Вовк получил сообщение о подозрении еще в середине июля, но сам он отрицает это, так как был в отпуске.
Главе Окружного административного суда Киева инкриминируют попытку захвата власти, а также влияние на Высшую квалификационную комиссию судей. Кроме судей ОАСК фигурантами дела стали глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк и четверо юристов: Ростислав Кравец, Александр Кротюк, Сергей Остапец и Николай Сирош.