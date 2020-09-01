В Высшем совете правосудия (ВСП) решили не отстранять судью Павла Вовка (Окружной административный суд Киева) от его обязанностей. Ранее антикоррупционные органы просили отстранить его из-за привлечения к уголовной ответственности.

Об этом сообщили источники в ВСП, передает "РБК-Украина".

Как сообщается, члены Высшего совета правосудия решили отклонить ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"ВСП отказал в отстранении Вовка", - сказал источник.

При этом члены совета вернули ходатайство в прокуратуру.

Напомним, Вовк получил сообщение о подозрении еще в середине июля, но сам он отрицает это, так как был в отпуске.

Главе Окружного административного суда Киева инкриминируют попытку захвата власти, а также влияние на Высшую квалификационную комиссию судей. Кроме судей ОАСК фигурантами дела стали глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк и четверо юристов: Ростислав Кравец, Александр Кротюк, Сергей Остапец и Николай Сирош.