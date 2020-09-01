Венгерская авиакомпания Wizz Air в начале сентября открывает два новых маршрута. Самолеты компании станут летать из Львова и Киева в город Пардубице, что в центральной части Чехии.

Билеты на рейсы уже доступны в системе бронирования лоукостера.

Первый рейс Львов - Пардубице отправится 1 сентября. По этому маршруту самолеты будут летать по вторникам и субботам. Первый рейс Киев - Пардубице запланирован на 3 сентября. Из аэропорта "Жуляны" лайнер будет вылетать в Чехию по четвергам и субботам.

Цены на билет в одну сторону без багажа стартуют от 289 гривен (269 чешских крон).

Сейчас Wizz Air в общей сложности предлагает украинским пассажирам 86 маршрутов в 17 стран из пяти аэропортов страны.

Как сообщала "Страна", в начале июля Wizz Аir открыл свою вторую украинскую базу во Львове.

Мы также писали, что с 2021 года лоукостер будет летать из Одессы в Рим и Милан.