Процессы оптимизации количества сотрудников "Укрзализныци" не коснутся работников основных профессий, обеспечивающих пассажирские и грузоперевозки.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем видеообращении, опубликованном на странице Мининфраструктуры в соцсети.

"Хотел бы вас заверить (разная информация сейчас ходит, что будет оптимизация, изменения штатной численности), хочу убедить, что моя позиция и позиция нового руководителя "Укрзализныци", что людей базовых профессий точно эти процессы не могут касаться", - заявил Криклий и добавил, что изменения и оптимизация могут касаться только административного блока.

Напомним, Владимир Жмак, который 26 августа, стал новым главой АО "Укрзализныця" планирует разделить компанию на ряд специализированных, до четырех, вертикалей.

Также мы писали, что новый глава УЗ Жмак был первым заместителем Михаила Саакашвили на посту губернатора Одессы и его однокашником.