Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции страны вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину и уволил из этой должности Вадима Пристайко.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

Так, Зеленский сегодня подписал указ о назначении Стефанишиной и этим же указом освободил от исполнения обязанностей председателя комиссии экс-вице-премьера, а ныне посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

Указ вступил в силу со дня его опубликования - то есть со вторника, 1 сентября.

Напомним, 4 июня Верховная Рада поддержала назначение вице-премьером по европейской интеграции Ольги Стефанишиной. Такое решение поддержали 255 народных депутатов.

Ранее мы писали, что 17 августа президент подписал указ, которым изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он ввел в орган четверых высокопоставленных чиновников. В частности, добавил в этот состав Стефанишину и вывел Пристайко.