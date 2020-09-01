После информации о том, что народного депутата от фракции "Слуги народа" Гео Лероса собираются исключить из пропрезидентской политсилы, стало известно о предложениях, которые поступают ему из других партий. Об этом сообщают источники.

По данным "Страны", у Лероса есть уже несколько предложений от разных партий, в том числе "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Сам нардеп заявил, что ему не поступали предложения о вступлении в другие политические фракции.

"Планирую быть внефракционным", - сказал Лерос.

По его словам, Владимир Зеленский лично позвонил Давиду Арахамии и дал команду собрать подписи за его исключение из фракции. Скорее всего, исключение состоится завтра.

По данным источников, подписи собирает Николай Тищенко, с которым у Гео давний конфликт.

Ранее "Страна" писала о сегодняшнем заявлении Лероса о том, что Зеленский нарушил свои обещания, а глава Офиса президента залоупотребляет властью и работает на российские спецслужбы.

Также мы сообщали, что на нардепа завели уголовное дело по поводу неуплаты налогов.