Лерос, которого хотят исключить из "Слуги народа", заявил, что останется внефракционным
После информации о том, что народного депутата от фракции "Слуги народа" Гео Лероса собираются исключить из пропрезидентской политсилы, стало известно о предложениях, которые поступают ему из других партий. Об этом сообщают источники.
По данным "Страны", у Лероса есть уже несколько предложений от разных партий, в том числе "Европейской солидарности" Петра Порошенко.
Сам нардеп заявил, что ему не поступали предложения о вступлении в другие политические фракции.
"Планирую быть внефракционным", - сказал Лерос.
По его словам, Владимир Зеленский лично позвонил Давиду Арахамии и дал команду собрать подписи за его исключение из фракции. Скорее всего, исключение состоится завтра.
По данным источников, подписи собирает Николай Тищенко, с которым у Гео давний конфликт.
Ранее "Страна" писала о сегодняшнем заявлении Лероса о том, что Зеленский нарушил свои обещания, а глава Офиса президента залоупотребляет властью и работает на российские спецслужбы.
Также мы сообщали, что на нардепа завели уголовное дело по поводу неуплаты налогов.