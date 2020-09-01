Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве писателя Олеся Бузины, заявил отвод прокурору за то, что его мать якобы постит в Facebook мемы против Майдана.

Об этом "Стране" сообщил адвокат матери погибшего Артем Захаров.

Один из обвиняемых в совершении преступления Андрей Медведько заявил отвод прокурору на судебном заседании, которое состоялось 26 августа. По словам Захарова, основанием для отвода было то, что мать прокурора в социальной сети Facebook публикует мемы против Майдана. Речь идет о прокуроре Офиса генпрокурора Ярославе Борисычеве.

"Основание для отвода надуманное. По словам Медведько, у матери прокурора вероятно есть аккаунт в Facebook, где она постит мемы, которые не поддерживают Майдан. И Шария постит. И живет в Крыму или в России. А обвиняемые же - герои Майдана и патриоты. А значит, прокурор не объективен. Такая была аргументация", - заявил в комментарии "Стране" Артем Захаров.

Впрочем, суд ходатайство об отводе прокурора не удовлетворил. Следующее судебное заседание по этому делу состоится 4 сентября.

Напомним, что писателя и бывшего шеф-редактора газеты "Сегодня" Олеся Бузину застрелили днем 16 апреля 2015 года в Киеве, во дворе дома, где он жил. В 2015 году МВД сообщило о задержании подозреваемых - националистов С14 Дениса Полищука и Андрея Медведько, их считают исполнителями убийства.

"Страна" в день годовщины убийства Бузины разбиралась, как виновых покрывали при Порошенко и почему ничего не изменилось при Зеленском.

Напомним, начиная с марта текущего года все заседания по делу об убийстве писателя Олеся Бузины откладывались по требованию стороны защиты в связи с карантином. В конце мая заседание по делу Бузины вновь перенесли из-за отвода одной из присяжных Светланы Процик. "Страна" писала о том, как обвиняемые в убийстве Бузины затягивают процесс с помощью отвода присяжной.