Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун считает, что украинцам, которые доверяют украинским судам, не хватает здравого рассудка.

Об этом говорится в ее посте, опубликованном в Facebook.

Так, Супрун опубликовала пост, в котором раскритиковала практику некоторых рожениц сохранять свою плаценту после рождения ребенка, чтобы потом ее съедать. Это якобы положительно влияет на здоровье, по мнению некоторых мам и блогеров.

К посту экс-чиновница прикрепила картинку со следующим текстом: "Украинцы, которым не хватает здравого рассудка: голосуют за ОПЗЖ, смотрят Шария, доверяют украинским судам, едят свою плаценту".

Напомним, ранее пресс-секретарем Супрун стала девушка радикала Сергея Стерненко, которого судят за убийство. Сама экс-министр неоднократно заявляла, что поддерживает радикала и приходила к нему на суды и допросы.

Ранее экс-и.о. главы Минздрава и девушка Стерненко Наталья Усатенко пришли поддержать бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которому Высший антикоррупционный суд избирал меру пресечения.