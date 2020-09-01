Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, который сегодня с трибуны Рады раскритиковал президента Зеленского, после чего нардепы начали сбор подписей о его исключении из фракции, стал фигурантом уголовного дела.

По данным источников "Страны", Офис генпрокурора внес в Единый реестр досудебных расследований заявление о совершении народным депутатом Украины Гео Леросом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов.

Номер уголовного производства 42020000000001591 от 25.08.2020.

Сделать это генпрокурора, который должен лично начинать расследование в отношении народных депутатов, обязало постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева по делу 757/26332/20к.



Согласно фабуле дела, после избрания народным депутатом от партии "Слуга народа" Лерос подал электронную декларацию, из которой стало известно, что его доходы составили более 603 тыс. грн. Из них 159 тысяч гривен – это депутатская заработная плата, 320 тысяч гривен – доход от занятия предпринимательской деятельностью.



При этом как физическое лицо-предприниматель Гео Лерос зарегистрировался спустя пару недель после победы в выборах, а уже спустя 9 дней предпринимательскую деятельность приостановил, о чем есть запись в открытом реестре.



Эти 320 тысяч гривен, заработанные за неделю, составляют почти все официальные доходы Гео Лероса за всю его додепутатскую жизнь. Согласно информации налоговой, он получал доход только в 2008-2009 годах. Это было всего 600 гривен и 45 тысяч гривен страховой выплаты.



При этом, согласно данным опубликованной декларации, состояние Лероса только в наличных деньгах и криптовалютах можно оценить примерно в 41 млн гривен.



На банковских счетах Гео Лероса более 316 тысяч гривен, а в наличных деньгах – $608 тысяч, 94 тысячи евро, 910 тысяч гривен, 4 тысячи фунтов стерлингов. Также он владеет 49 единицами криптовалюты Bitcoin (стоимость на сегодняшний день примерно $ 12 тыс./ед.) и 356 единиц Etherium (стоимость на сегодняшний день – $ 450/ед.).



Кроме этого, Лерос владеет квартирой в Киеве площадью 336 м2, а также долями в квартирах 42,8 м2 (50%) и 40,5 м2 (30%).



Также в его собственности есть спорткар Аudi R8.

Ранее мы писали, что на минувших выходных у Гео Лероса сожгли Mercedes, купленный в марте этого года за треть миллиона.