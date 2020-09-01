Ученые из Львовского национального медицинского университета им. Данилы Галицкого доказали существование перекрестного иммунитета для нового коронавируса, вызвавшего пандемию в 2020 году. Результаты исследований показали, что антитела к одному коронавирусу в определенной степени распознают и другие коронавирусы.

Исследование, результаты которого были опубликованы на сайте medRxiv, стало первой работой такого уровня о вирусе SARS-CoV-2 в Украине. О его сути и значении рассказал сайту AIN.UA профессор кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии ЛНМУ Ростислав Белый.

По его словам, в исследованиях приняли участие пациенты, переболевшие Covid-19 и лечившиеся на клинических кафедрах университета.

В результате было обнаружено, что почти у всех коронавирусов есть очень похожие участки так называемого spike-белка, которым вирус присоединяется к клетке. Причем эти участки скрыты при контакте вируса с клеткой хозяина, но после контакта белок "разворачивается", чтобы обеспечить проникновение вирусной частицы в клетку хозяина. И в этот момент упомянутые участки становятся хорошо видимыми для клеток иммунной системы. Соответственно, они могут вызвать иммунитет.

Антитела к одному коронавирусу в определенной степени распознают и другие коронавирусы. У пациентов после Covid-19 антитела распознавали пептиды вируса MERS.

Что касается практической значимости работы, то она важна для понимания, почему при тестировании на содержание иммуноглобулинов для постановке диагноза Covid-19 нужно относительно высокое значение антител в тесте. Также исследование дает понимание, почему не стоит использовать вакцины против Covid-19 на основе коронавирусных векторов.

Ранее "Страна" писала, что пациенты, которые перенесли Covid-19 бессимптомно, получают иммунитет.

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