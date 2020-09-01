Народного депутата Гео Лероса хотят исключить их фракции "Слуга Народа". Против него начали собирать подписи.

Эту информацию "Стране" подтвердила депутат фракции "СН" Ирина Верещук.

"Всех подписей я не видела, но говорят, что это постановление подписали более 70% депутатов фракции", - рассказала она.

Сама Верещук также подписала постановление.

Отметим, что перед этим Лерос выступил с трибуны парламента и заявил, что президент Владимир Зеленский нарушил свои обещания, а глава Офиса президента залоупотребляет властью и работает на российские спецслужбы. Доказательств, впрочем, он не привел.

Как известно, Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь активно критикует работу Офиса президента.

Так, весной депутат опубликовал пленки, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

А 28 августа стало известно, что автомобиль Лероса сожгли.