Экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер с 1 сентября стал независимым членом совета директоров компании BGS Rail, украинской "дочки" литовской Baltic Ground Services.

Об этом со ссылкой на BGS Rail пишет ЦТС.

BGS Rail является поставщиком решений для железнодорожных перевозок. Это украинская дочерняя компания литовской Baltic Ground Services (BGS) - международного поставщика наземного обслуживания, заправки самолетов, логистических услуг ADR, которая входит в состав Avia Solutions Group.

Курт Волкер не только стал членом совета директоров, он также будет работать советником председателя и совета директоров материнской компании Avia Solutions Group.

Ожидается, что присутствие Волкера поможет BGS Rail "добиться успеха в разработке и реализации планов роста, которые увеличат прямые иностранные инвестиции и будет способствовать созданию рабочих мест на украинском рынке", а также расширит глобальный охват Avia Solutions Group и укрепит позиции BGS Rail на рынке.

Отмечается, что BGS работает в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Чехии, Германии, РФ и Украине (в аэропортах Борисполь, Киев, Одесса и Львов). В 2018 году BGS получила лицензию, позволяющую компании предоставлять услуги ж/д грузоперевозок в Украине.

Напомним, Курт Волкер покинул пост спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины осенью 2019 года.

Также мы писали о том, что в октябре того же года Волкер покинул пост главы Института имени Маккейна.