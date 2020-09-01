Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, вернули артисту деньги, которые он перевел на их счета в качестве компенсации. Речь идет о сумме по 200 тысяч рублей (около 75 тысяч гривен) для каждого пострадавшего. Об этом сообщил адвокат потерпевших, передает телеграм-канал Mash.

"По словам адвоката, вдова потеряла сознание, когда увидела, от кого пришли деньги. Она, брат и младший сын отправили их обратно", - говорится в сообщении.

Не отказался от компенсации лишь старший сын погибшего, который подал в суд иск на 7,5 миллионов рублей (около2,8 миллионов гривен). Однако после того, как он получил от Ефремова перевод на 200 тысяч рублей, истец уменьшил исковое требование ровно на эту сумму и теперь требует у Ефремова 7,3 миллиона рублей.

Напомним, что остальные родственники, предъявили артисту символический иск на сумму 1 рубль.

Также мы сообщали, что Ефремов назвал фейком видео, на котором его после ДТП выводят из авто с места водителя.