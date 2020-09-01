Игорь Непота из отдела разработки и внедрений военной символики ВСУ рассказал об изменениях в эмблемах и знаках. Фото: mil.gov.ua

В эмблемах на воротник и беретных знаках украинских военнослужащих произошли изменения.

Соответствующая информация появилась на сайте Минообороны, во вторник, 1 сентября.

Так, зубчатка, как эмблема, обозначавшая принадлежность к высшему офицерскому составу, исчезла с генеральских погон, впрочем она не исчезла с униформы. Она вернулась на свое историческое место, а именно на воротник.

В ВСУ появились новые эмблемы и знаки отличия. Фото: mil.gov.uа
Наряду с высшим офицерским составом новые эмблемы получили еще ряд войск и служб.
Эмблема войск связи, специалистов автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности претерпела определенные изменения. Центральный медальон с изображением буквы "і" был заменен на стилизованное изображение электрической искры.

Для десантно-штурмовых войск введена эмблема на воротник, которая в миниатюре повторяет изображение беретного знака - окрыленный парашют, на который наложен пламенный меч.

В ВСУ появились новые эмблемы и знаки отличия. Фото: mil.gov.uа

Изменились также и эмблемы медицинской службы и ветеринарной медицины: "звезду жизни" заменили жезлом Эскулапа, который обвивает змея. Этот знак является общепринятым символом медицины и указывает на наследственность милитаристских традиций украинского войска времен борьбы за независимость 1917-1921 годов.
Учитывая существенную разницу в задачах, возлагаемых на медицинскую и ветеринарную службы, было принято решение об отходе от советской традиции выполнять единственный знак для медиков и ветеринаров в золоте и серебре соответственно, и заменена серебряная "звезда жизни" на изображение извивающейся змеи, которая была введена для ветеринарных старшин 1918 наряду с эмблемой военных медиков.

В ВСУ появились новые эмблемы и знаки отличия. Фото: mil.gov.uа

Учитывая существенную разницу в задачах, возлагаемых на медицинскую и ветеринарную службы, было принято решение об отходе от советской традиции выполнять единственный знак для медиков и ветеринаров в золоте и серебре соответственно, и заменена серебряная "звезда жизни" на изображение извивающейся змеи,  которая была введена для ветеринарных старшин 1918 наряду с эмблемой военных медиков.

В ВСУ появились новые эмблемы и знаки отличия. Фото: mil.gov.uа
В качестве новой эмблемы частей радио-электронной борьбы предложен контурный щит, на который скосом наложена стилизованная молния.

В ВСУ появились новые эмблемы и знаки отличия. Фото: mil.gov.uа
Кроме замены существующих эмблем введены еще четыре новые: для специальностей, которые не получили собственных эмблем в "Правилах ношения военной формы одежды" в 2017 году.

Впервые в истории украинского войска введена отдельная эмблема для армейской авиации: в виде окрыленного острия копья.

В ВСУ появились новые эмблемы и знаки отличия. Фото: mil.gov.uа

Для морской пехоты ввели эмблему в виде меча Сагайдачного и скрещенных ружей, наложенных на стилизованный якорь.

В ВСУ появились новые эмблемы и знаки отличия. Фото: mil.gov.uа
Для Государственной специальной службы транспорта Украины избрано "колесо Меркурия", наложенное на понтонный якорь, которое должно указывать на возможность установления железнодорожных переправ через водные преграды.

В ВСУ появились новые эмблемы и знаки отличия. Фото: mil.gov.uа
Отмечается, что также изменились и некоторые беретные знаки.

Напомним, ранее Рада ввела новые названия для военных начальников.

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