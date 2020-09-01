В рядах белорусской оппозиции, которая на 1 сентября объявила самую масштабную забастовку в стране, наметился раскол из-за проведения конституционной реформы. Претендент на пост президента Виктор Бабарико - сторонник ее продвижения, а кандидаты на пост главы государства Светлана Тихановская и Валерий Цепкало - противники.

Об этом пишет "Интерфакс".

31 августа штаб Бабарико объявил о создании партии "Вместе" и распространил видеообращение.

"Пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников. Основные цели и задачи, которые мы хотим, чтобы это движение решало. Первое - проведение конституционной реформы. Это самая главная задача на сегодняшний день ", - сказал Бабарико.

Второй задачей он назвал объединение гражданских инициатив.

Между тем Тихановская во вторник поддержала создание партии, но не согласилась с поставленной задачей номер один.

"...Я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами - это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки", - заявила Тихановская.

Позднее Цепкало написал в Телеграм-канале: "По поводу Конституции и переговоров. Повестка дня - убрать Лукашенко. Точка". По словам этого оппозиционера, Лукашенко "утратил легитимность, его поддерживают только часть чиновников и три кольца охраны вокруг дворца независимости".

"Ни в коем случае нельзя дать себя убалтывать и проводить референдум по Конституции", - заявил экс-кандидат в президенты.

Как писала "Страна", Лукашенко выразил готовность провести конституционную реформу в Беларуси еще в апреле. Эту готовность он подтвердил и в середине августа.

Мы рассказывали, как на инициативу белорусского лидера отреагировали в Кремле.