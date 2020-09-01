Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит на СССР и Германии.

Его слова цитирует ТАСС во вторник, 1 сентября.

Как рассказал Моравецкий, "это была не только тотальная война, но и тоталитарная, потому что ее развязали два тоталитарных режима".

"Тоталитарные по замыслу, деструктивные, варварские и в полном смысле слова преступные", — заявил премьер, обвинив страны в начале военного конфликта.

Напомним, в конце января этого года президент Украины Владимир Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой и в Холокосте.

Также мы писали, что в мае Верховная Рада отказалась называть СССР агрессором во Второй мировой войне.