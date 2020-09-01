В августе среднемесячная температура воздуха в Киеве составила +21,4 градуса и оказалась на 2,8 градуса выше климатической нормы. Такие данные опубликованы на сайте Центральной геофизической обсерватории.

По данным климатологов, холоднее всего в Киеве было 15 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до 11,0 градусов, а жарче всего - 20 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до 34,1 градусов и стала самой высокой за нынешнее лето. Всего в августе было 9 дней с температурой выше 30 градусов.

"Осадков в столице на проспекте Науки выпало 31 мм, что составило 45% климатической нормы", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу синоптика, в первые дни сентября на большей части Украины ожидается жара за +30 градусов.

Также мы сообщали, что текущий год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.