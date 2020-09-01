В ночь на 1 сентября, канун радостного праздника День знаний, в столице был установлен температурный рекорд. Впервые почти за полтора столетия столбики термометров не опустились ниже 21,9 градусов Цельсия.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, ведь температура не опустилась ниже 21,9°С. Предыдущее рекордное значение 2004 года +18,9°С превышено аж на 3°С", - отметили в обсерватории.

Ранее "Страна" приводила данные российского метеоролога о том, что текущий год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Но пока рекордсменом считается 2016-й.

Мы также писали, что в Киеве ночь на 11 июня 2020 года была самой теплой за последние 140 лет. Температура воздуха не опускалась ниже +20,6 градусов.