В первый день осени жара в Киеве побила многолетний рекорд
В ночь на 1 сентября, канун радостного праздника День знаний, в столице был установлен температурный рекорд. Впервые почти за полтора столетия столбики термометров не опустились ниже 21,9 градусов Цельсия.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, ведь температура не опустилась ниже 21,9°С. Предыдущее рекордное значение 2004 года +18,9°С превышено аж на 3°С", - отметили в обсерватории.
Ранее "Страна" приводила данные российского метеоролога о том, что текущий год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Но пока рекордсменом считается 2016-й.
Мы также писали, что в Киеве ночь на 11 июня 2020 года была самой теплой за последние 140 лет. Температура воздуха не опускалась ниже +20,6 градусов.