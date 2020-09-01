Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО заявил, что наладить диалог между белорусскими властями и гражданским обществом поможет конституционная реформа.

"По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом", - заявил Лавров.

Он напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко уже предложил конституционную реформу.

Дипломат считает, что к проведению реформы должны быть привлечены представители гражданского общества Беларуси.

При этом Лавров отметил, что вмешательство извне в дела Беларуси недопустимо, а Россия будет руководствоваться международным правом и своими обязательствами в отношении Союзного государства.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял о намерении изменить конституцию Беларуси за два года. Он говорил о планах провести децентрализацию власти.

Также глава РФ Владимир Путин подтвердил, что Лукашенко готов провести в Беларуси конституционную реформу.