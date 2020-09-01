Со стороны Кабмина прозвучал грозный прогноз - уже в сентябре в Украине будет настолько мощный всплеск ковида, что количество людей, которым нужна будет госпитализация, утроится.

Учитывая, что на конец октября намечены местные выборы в Украине - их перспективы при таком развитии событий становятся призрачными.

Разбирались в коронавирусных угрозах премьера Дениса Шмыгаля.

Что власть говорит о новом витке болезни

1 сентября Денис Шмыгаль озвучил предположение, что уже к началу октября суточный прирост новых пациентов с коронавирусом в Украине может вырасти до трех тысяч случаев в сутки. Премьер-министр отметил, что это загрузит больницы более чем на 80% (сейчас они в среднем по стране загружены на 24%).

"Сегодня у нас - от 2 до 2,5 тысяч заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет до 3 тысяч больных каждый день. Это загрузит больницы более чем на 80%", - сказал премьер.

То есть Шмыгаль предрекает через месяц утроение числа критических больных, которые нуждаются в госпитализации. Если так, то это реальный взрыв болезни.

При этом жесткого карантина, как весной, Денис Шмыгаль пообещал не вводить. По крайней мере, это касается бизнеса, который простаивал и терпел убытки на протяжении месяцев. Такое заявление премьер сделал 28 августа. Чиновник добавил, что правительство готовит "системное восстановление экономической активности", пока документ находится в стадии разработки.

В общем немного странное несоответствие между апокалиптическими прогнозами и обещаниями не закручивать гайки. Тем более, что пока в нормах Кабмина прописано совсем иное - например, "красные зоны", при которых возвращается строгий карантин.

Премьер слов "вторая волна" не произнес. А президент Владимир Зеленский в конце августа высказал мнение, что сейчас Украина продолжает переживать первую волну. По словам Зе, в некоторых областях уровень загруженности коек уже превысил допустимые 50%. "Если так пойдет и дальше, медицинская система может дать сбой", - сказал Зе.

Однако в Минздраве уверены, что это таки вторая волна.

"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна, то есть существенное увеличение количества больных, где-то в октябре-ноябре – и это будет сопряжено с сезонной эпидемией гриппа.

Так считал весь мир. Весь мир считал, что существенное увеличение количества больных COVID-19 начнется осенью, где-то в октябре-ноябре. Мы сейчас видим, что все страны Европы тоже фиксируют резкий рост количества больных COVID-19", - объяснял украинские антирекорды по ковиду министр Максим Степанов.

Из его слов можно сделать вывод, что вторая волна пришла раньше, чем ожидалось.

На местах также готовятся ко второй волне. Например, мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности больниц, отведенных для нового витка болезни.

Среди нардепов от "Слуги народа" звучат заявления, что нынешняя эпидобстановка в Украине - это уже и есть вторая волна ковида, хотя в ВОЗ так не считают. Такое мнение высказал нардеп Михаил Радуцкий. На вопрос, что в таком случае будет с карантином, политик ответил, что вряд ли украинцы будут соблюдать его. И добавил, что "никто не надевает маски и не придерживается социальной дистанции".

Что касается ВОЗ, там действительно второе пришествие коронавируса ждут позже, чем прогнозирует украинская власть - а именно зимой. Вместе с тем, иностранные специалисты отмечают, что, возможно, второй волны получится избежать.

Вопрос второй волны коронавируса - не только эпидемиологический, но и политический. На 25 октября запланированы местные выборы. В том числе будут избираться мэры крупнейший городов. Ранее ходил слух, что у Зе под соусом ковида могут их отметить, так как на Банковой не уверены в успехе своих кандидатов от "Слуги народа" на местах.

По последним данным, местным выборам все-таки быть. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль. Эти выборы многие сегодня считают точкой, с которой начнется вторая волна ужесточения карантина. Пока его боятся вводить, чтобы не раздражать электорат.

Вторая волна или первая?

Если посмотреть на шкалу прироста коронавируса в Украине, то на ней пока видна только одна "волна" - постепенный рост заболеваемости.

О второй или третьей волне можно было бы говорить, если бы Украина смогла добиться устойчивого снижения числа заболевших. После чего снова начался бы всплеск.

Ничего подобного у нас не наблюдается. Болезнь показывает устойчивый рост с мая по август. О причинах этого мы уже рассказывали: власть прекратила карантин из-за социально-экономических показателей (безработица, убытки бизнеса). Но болезнь от этого не прекратилась.





То есть мы имеем дело с одной волной возрастающего в Украине ковида. А заявления Минздрава, цитированные выше, можно списать на некое кокетство: мол, с первой волной мы "справились" и теперь, "вместе со всей Европой", готовимся отразить вторую.

Посмотрим, что происходило с заболеванием на примере истекшего вчера августа. Есть несколько очевидных тенденций:

1. Рост выявляемости заболевания - соотношение тестов и обнаруженных больных. С 7-8% в начале месяца до 11-15% в середине и конце.

2. Рост тестирований - ближе ко второй половине месяца они возросли в среднем до 20 тысяч в день. При этом росла и выявляемость. Значит, болезнь пошла вверх не из-за увеличения тестирований, а объективно.

3. Именно поэтому в августе было уже 12 антирекордов (помечены жирным шрифтом в таблице). Столько не было ни в одном месяце. Антирекорды повысили суточную динамику вдвое - с 1 271 по 2 481.

Дата Новых случаев Смертей ПЦР-тестов 31 августа 2 141 30 14 109 (15,1%) 30 августа 2 096 35 19 459 (10,7%) 29 августа 2 481 41 22 469 (11%) 28 августа 2 438 48 21 507 (11,3%) 27 августа 1 974 49 20 730 (9,5%) 26 августа 1 670 36 15 800 (10,5) 25 августа 1 658 25 10 855 (15,2%) 24 августа 1 799 22 9 350 (19,2%) 23 августа 1 987 27 15 275 (13%) 22 августа 2 328 37 22 207 (10,4%) 21 августа 2 106 23 21 821 (9,6%) 20 августа 2 134 40 21 698 (9,8%) 19 августа 1 967 28 19 591 (10%) 18 августа 1 616 27 15 120 (10,6) 17 августа 1 464 19 10 700 (13,6%) 16 августа 1 637 26 15 768 (10,3%) 15 августа 1 847 33 20 979 (8,8%) 14 августа 1 732 19 18 917 (9,1%) 13 августа 1 592 22 18 984 (8,3%) 12 августа 1 433 19 19 380 (7,3%) 11 августа 1 158 29 16 127 (7,1%) 10 августа 1 008 25 10 083 (9,9%) 9 августа 1 199 18 14 973 (8%) 8 августа 1 489 27 19 327 (7,7%) 7 августа 1 453 33 18 410 (7,8%) 6 августа 1 318 31 17 976 (7,3%) 5 августа 1 271 24 17 519 (7,2%) 4 августа 1 061 26 14 140 (7,5%) 3 августа 990 13 8523 (11,6%) 2 августа 1 112 16 12 403 (8,9%) 1 августа 1 172 16 16 860 (6,9%)

Будет ли взрыв ковида в сентябре?

Главный вопрос на сейчас - можно ли действительно ждать, что число критических случаев (то есть нуждающихся в госпитализации) увеличится втрое? О чем сказал премьер Денис Шмыгаль.

За август число активных случаев коронавируса выросло с 30 до 60 тысяч - то есть вдвое.

Посмотрим, какое соотношение активных к госпитализированным.

В Киеве, например, по состоянию на сегодня болеют коронавирусом 8 950 человек. В столичных больницах занято 798 коек. Итого от общего числа больных госпитализированы сейчас 9%.

Показатели по всей Украине чуть выше. 28 августа Минздрав озвучил количество активных больных - 56 963. Из них госпитализировано 6 544, это 11,49%.

Зафиксируем: по Украине общее число заболевших примерно в 8-9 раз больше, чем лежащих в больнице. Это значит, что если госпитализаций в сентябре станет втрое больше, то в целом число больных коронавирусом по стране за месяц станет тоже утроится.

Грубо говоря, если сейчас активных случаев 60 тысяч, то будет 180 тысяч. Это значит, что в сентябре ежедневно будет по четыре тысячи новых случаев ковида. Это явно больше того, о чем говорил премьер - 3000 суточных инфицирований.

Попробуем прикинуть "расчеты Шмыгаля", сравнивая наступивший сентябрь с минувшим уже августом.

Сейчас антирекорд остановился на 2 481 новом заболевшем.

Судя по скорости развития болезни в августе, прирост в антирекордные дни составлял 200-300 человек. То есть до показателя в 3000 ежедневных случаев Украина в сентябре вполне может дойти в два прыжка - то есть нужно всего пара всплесков.

А их в августе было, напомним, не пара, а дюжина. Если их будет сопоставимое количество антрекордов в сентябре, Украина в этом месяце вполне может превысить показатель и в 4000 ежедневных инфицирований. Что более серьезно, чем то, о чем предупреждал Шмыгаль (но совпадает с его же данными по утроению числа госпитализированных).

Все это может поставить ребром вопрос о возобновлении жесткого карантина еще до местных выборов. По крайней мере в отдельных регионах. Что вообще ставит проведение выборов под сомнение.