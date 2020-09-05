Предлагаем читателям самый точный гороскоп на эту субботу, 5 сентября, для всех знаков Зодиака. 17-й лунный день в знаке зодиака Овен - день обретения внутренней свободы и ощущения радости от бытия. Идеальный период для заключения браков, раскрепощения и сублимации сексуальной энергии.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны смогут наладить деловое общение с многими коллегами по работе. Сотрудничество позволит не только взять ответственность за решение проблемы, но и начать вместе с командой действовать для достижения желаемого результата. Ведь когда есть план, цель, содержание, общение будет интересным и по существу.

Телец (21.04 - 20.05)

Чтобы решить сегодняшние вопросы вам понадобится мнение и помощь старых друзей, а некоторым представителям знака пригодятся прежние знания. В любом случае, общение с этими людьми будет приятным, вы сможете найти немало общих тем для разговора.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам необходимо пересмотреть круг близкого окружения. Возможно, рядом с вами есть ненадежные друзья или безответственные знакомые, из-за которых можете пострадать не только вы, но и члены вашей семьи. Вечером вас могут ожидать финансовые траты, связанные с потребностями родственников.

Рак (22.06 - 22.07)

Слишком разгульный образ жизни и недосып вредит Ракам. Звезды советуют заняться теми делами, которые помогут реализовать те планы, которые вы наметили ранее. Вечером можно выполнить непродолжительную пробежку и пораньше лечь спать, чтобы ваша координация, внимание и выносливость пришли в норму.

Лев (23.07 - 23.08)

Вера в себя и помощь другим позволит Львам достичь больших целей и далеких горизонтов. Укрепить собственную уверенность в своих силах порой помогает заинтересованный разговор с другом или знакомым. Поинтересуйтесь о чужих переживаниях, это поможет по-другому посмотреть на свою ситуацию и найти новые решения.

Дева (24.08 - 23.09)

В случае, если Девам необходима помощь влиятельного человека, лучше обратиться за ней до обеда. Так есть шанс получить желаемое намного быстрее. Вечер проведите в компании приятных собеседников. Пусть они станут вашими учителями в школе под названием "Земная жизнь", где вам еще многому предстоит обучиться.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодняшний день будет нелегко провести без разочарований. Особенно это касается Весов, слишком восприимчивых к критике. Не давайте воли эмоциям, чтобы они не смогли помешать вашей работе. Вечером можно провести за домашними делами, которые не будут утомительны благодаря помощи близких.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В субботу вашей семье потребуется внимание мужчины-Скорпиона. Это можете быть вы сами либо кто-то из близких. Не отказывайте в помощи родным. Постарайтесь не нервничать, если предстоит решать несколько дел одновременно. Вы же в курсе, что у представителей вашего знака легких проблем не бывает в принципе?

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам нужно приучать себя к открытости и взаимопониманию с людьми. Старайтесь смотреть собеседнику в глаза, практиковать искусство small talk и позитивный взгляд на мир. Отвлеченные темы, которые не предполагают обязанностей и договоренностей позволят начать любой контакт, снять нервное напряжение и проще взглянуть на многие жизненные ситуации.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня вам предстоит пожинать плоды своих недавних решений. При этом ваши близкие, друзья и коллеги поддержат вас в ваших начинаниях и порадуются успехам. Вечером некоторых Козерогов ждут подарки и денежные поступления. Возможно, вы получите вещь, о которой давно мечтали.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня Водолеи будут фонтанировать идеями, а ваша фантазия будет безграничной. Несмотря на бурную творческую деятельность, постарайтесь сегодня решить вопросы рациональные и более приземленные. Вечер подходит для важного разговора по душам. Обсудите ваши тревоги и сомнения - и получите необходимую поддержку.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам будут обещать сегодня всяческое содействие в решении сложных вопросов, однако не всем вашим приятелям можно верить. Интуиция подскажет, как избежать неприятных сюрпризов и вовремя сориентироваться в сложной ситуации.