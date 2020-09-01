Митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко, ранее бывший митрополитом Украинской православной церкви, подхватил коронавирус.

О положительном результате теста на Covid-19 он написал в своем Фейсбуке.

По признанию Драбинко, он не знает, где заразился.

"Для предотвращения недопонимания и кривотолков своим долгом считаю целесообразным уважительно сообщить, что в результате очередного планового ежемесячного прохождения исследования на Covid-19 методом RT-ПЦР получил позитивный результат. Источник инфицирования, время и место - неопределенные. В связи с этим согласно предписанию врача нахожусь до 15 сентября на карантине. Классические симптомы пока отсутствуют. Температура в норме. Лиц, с которыми имел контакт в последние дни, прошу с вниманием отнестись к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу", - сказано в посте иерарха.

Ранее "Страна" сообщала, что коронавирусом заразился еще один клирик из ПЦУ - митрополит Винницкий и Барский Симеон, который ранее также перешел в ПЦУ из УПЦ.

Мы также приводили заявление патриарха Варфоломея о том, что Covid-19 не передается во время причастия.