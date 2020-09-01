После масштабных акций в Берлине в минувшие выходные против ужесточения карантина власти решили обязать всех участников демонстраций носить маски. Такое решение будет принято в ближайшее время для митингов, в которых будет собираться больше 100 человек.

Об этом со ссылкой на решение берлинского сената сообщает "Интерфакс", во вторник, 1 сентября.

Так, решение последовало после масштабных акций в Берлине, когда десятки тысяч человек вышли на улицы без масок, чтобы протестовать против ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Отмечается, что исключения будут сделаны для автопробегов и велосипедных демонстраций.

Напомним, в пятницу, 28 августа, во время ежегодной летней пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что карантин в стране не снимут как минимум ближайшие несколько месяцев.

После чего, 29 августа в немецкой столице прошли многотысячные протестные акции из-за намерения властей продлить карантин еще на несколько месяцев. Толпы людей собрались на центральной улице Фридрихштрассе.

Протестующие пошли на штурм Рейхстага. В акции протеста приняли участие более 38 тысяч человек. Более 200 из них были задержаны.