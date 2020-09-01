Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук нашел новую работу в проамериканской структуре. Он устроился в организацию Eurasia Center - ответвление Атлантического совета США (Atlantic Council). Об этом сообщила компания сообщила в своем микроблоге в Twitter, дав понять, что ценит Гончарука, как реформатора.

"Атлантический совет Eurasia Center имеет честь объявить, что Алексей Гончарук присоединится к нам как новый заслуженный сотрудник. Будучи премьер-министром Украины с 2019 по 2020 год он возглавлял правительство, которое было ориентировано на проведение реформ. Мы рады приветствовать его в нашей команде", - говорится в сообщении.

Гончарук ответил на этот пост в соцсети, написал, что надеется на "плодотворное и конструктивное сотрудничество" с Еurasia Center.

Известно, что Eurasia Center специализируется на международных отношениях и аналитике.

Напомним, Алексей Гончарук, который занимал пост премьер с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020, прогнозирует досрочные выборы президента в Украине.

Также мы сообщали, что Гончарук выступил с обвинениями в адрес Шмыгаля.