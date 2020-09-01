Правительство разрабатывает механизм для безопасного проведения местных выборов 25 октября 2020 года. Большинство избиркомов размещены в школах, поэтому учеников могут отправить на небольшие каникулы.

Об этом в ходе общения с журналистами 1 сентября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в YouTube.

По его словам, на местных выборах избирательные комиссии, в основном, будут размещены в школах, поэтому сейчас Минздрав вместе с Центральной избирательной комиссией разрабатывают механизм для безопасного проведения выборов в условиях пандемии.

"Мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будут заседания комиссий и подсчет голосов, дети не учились", - сказал Максим Степанов.

Напомним, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября текущего года.

Степанов о местных выборах - с 04:50

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинские школьники могут учиться дистанционно или традиционно по желанию родителей.

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