В среду, 2 сентября, в Украине все еще будет по-летнему жарко, в течение дня в большинстве областей +30...+35 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook 1 сентября.

По словам Диденко, немного прохладнее будет в западных регионах - +22...+28 градусов

Также завтра в Украине практически не ожидается дождей, лишь на Волыни, Ровенской области и вблизи Карпат возможны местные осадки.

В столице 2 сентября снова будет сухо, солнечно и жарко. Ослабление жары в столице с пятницы.

"А пока что всем учителям - хороших гаджетов и крепкого здоровья, родителям - непросроченной валерьянки, школьникам и студентам - понимание, что это все нужно им, а не родителям. И всем, кто уже вне учебного процесса или еще внутри - просто хорошей погоды и отрицательного теста на COVID-19. Словом, здоровья и пушистой осени", - пожелала синоптик.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что жара в сентябре на время отступит, но не будет сдаваться.

Также Диденко рассказывала о погоде в первый день осени. По ее словам, в большинстве регионов страны воздух 1 сентября раскалится до +30-36 градусов и будет солнечно.