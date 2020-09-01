Президент Беларуси Александр Лукашенко, который находится с визитом в Барановичи, где в общении с журналистами затронул тему отношений Москвы и Минска, рассказал о своей многовекторной политике. По его словам, страна всегда заявляла о многополярности и никогда не поворачивалась лицом только к Западу, забывая о России.

Слова главы соседнего государства цитирует агентство БелТА.

Говоря о многополярности, Лукашенко применил космическое сравнение.

"Как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику. Почему мы всегда заявляли о многовекторности и многополярности? Планеты и системы могут стабильно держаться, когда у них несколько опор. Когда выбивают одну, вторую опору, они начинают шататься и могут рухнуть. Поэтому я всегда был за многополярность", - отметил Бацька.

Президент добавил, что даже на одной мощной Америке мир не продержится.

"Нет Советского Союза - когда две противоборствующие опоры, но всегда понимающие, что есть красная черта. Поэтому я был за многополярность. А многовекторность - географический центр Европы у нас в Полоцке. И какую нам политику проводить?" - задал риторический вопрос Лукашенко.

Он заверил, что Беларусь никогда не отворачивалась от России, хотя и была вынуждена при экономических спорах искать альтернативу на том же нефтяном рынке.

"Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России - Ред.)", - сказал президент.

Ранее "Страна" приводила прогноз Лукашенко о вероятной резне в Беларуси, если там повторится украинский сценарий.

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