В аэропорту "Борисполь", пассажирка самолета открыла запасную дверь и вышла прогуляться по крылу лайнера. Инцидент шокировал окружающих и был запечатлен на видео, разлетевшееся по соцсетям.

На опубликованном ролике можно рассмотреть, как девушка ходит по крылу самолета Международных авиалиний Украины и сидит на краю крыла. За кадром очевидцы возмущаются ее действиями. Пассажирка возвращается в салон самолета только после того, как ее заметили члены экипажа.

Напомним, аэропорт "Борисполь" наращивает поток пассажиров после коронакризиса и прекращения рейсов. Так, в июле 2020 года по сравнению с июнем количество пассажиров возросло в 7 раз. За месяц услугами аэропорта воспользовались 328,7 тыс человек, но это почти на 80% меньше, чем в прошлом году.

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