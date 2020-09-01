Работники правоохранительных органов освободили похищенного в столице бизнесмена, которого больше недели удерживали на территории Киевской области. Задержание злоумышленников, по словам начальника Киевской полиции Андрея Крищенко, произошло благодаря системе "Безопасный город".

Об этом Крищенко заявил в ходе онлайн-брифинга, видео обнародовано в Facebook.

"Это похищение человека благодаря помощи и сотрудничеству с нашим центральным аппаратом, Департаментом уголовного розыска, оперативными службами, фактически было раскрыто за 8 дней", - сказал он.

По его словам, бизнесмена похитили в Печерском районе столицы 21 августа, а его супруга обратилась в полицию 22 августа.

Начальник полиции Киева проинформировал, что сначала было возбуждено уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство) с примечанием "без вести пропавший".

"Благодаря системе "Безопасный город", в частности камерам видеонаблюдения, установлен автомобиль похитителей и несколько человек, которые могли быть причастны к этому похищению. В дальнейшем определили место удерживания мужчины, откуда он, кстати, пытался убежать, при этом получив переломы нижних конечностей. После чего его перевезли в Фастовский район, где продолжали незаконно удерживать в одном из домов. В ходе кропотливой круглосуточной работы и согласованных действий всех задействованных служб и ведомств мы установили круг лиц, причастных к похищению бизнесмена", - рассказал начальник полиции.

В субботу, 29 августа, во время специальной операции при силовой поддержке КОРДа задержали шестерых подозреваемых, в том числе заказчика и организатора преступления. Заложника освободили, сейчас он находится в больнице под охраной.

"И в ходе фактически круглосуточной работы был установлен круг лиц, был установлен заказчик этого преступления и организатор. Один из них - бывший работник правоохранительных органов, который имел опыт оперативной работы. Эти лица пытались конспирироваться, но их место нахождения было установлено, и в прошлую субботу со спецподразделением КОВД во время операции были задержаны 6 человек, в том числе и тот, кто оказался заказчиком этого преступления", - уточнил Крищенко.

Как сообщила прокурор Киевской местной прокуратуры № 6 Дарья Добровольская, за освобождение мужчины злоумышленники требовали более 2 миллионов долларов.

По словам начальника отдела управления уголовного розыска столичной полиции Дмитрия Сиченко, во время обысков у фигурантов изъято 12 ручных гранатометов, 28 гранат различных систем, более 5 тыс. патронов, автоматическое оружие, пистолеты, а также запалы и 400 граммов тротила. Устанавливается происхождение оружия и боеприпасов и цель их хранения. Все изъятое направлено на экспертизу. В настоящее время, досудебное расследование продолжается.

Отмечается, что пострадавшему 48 лет, и его, по информации прокуратуры, сначала пригласили на встречу под предлогом поехать на территорию Киевской области осмотреть земельный участок. Имя его в правоохранительных органах не назвали.

По словам прокурора Киева Олега Кипера, в дальнейшем уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время двух человек суд арестовал на 60 суток, остальных двоих отправили под домашний арест, и еще по двум суд продолжает рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения - им прокуратура просит содержания под стражей без альтернативы залога.

Напомним, ранее мы писали о еще одном похищении в Киеве. Тогда неизвестные схватили мужчину и затолкали его в автомобиль. Полицейские объявили план "Перехват".

Также сообщали, что под Харьковом похитили мужчину и требовали 20 тысяч долларов.