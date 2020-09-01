Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ситуации с протестами в республике, участники которых требуют честных выборов, виноваты "айфоны и телефоны".

Об этом сообщает "БелТА".

"Не все в жизни так видится, как мы в виртуальном мире это проживаем. Открыли айфоны, телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то иной жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир", - сказал Лукашенко, комментируя, как в некоторых СМИ преподносятся события в Беларуси.

По его мнению, под влиянием отдельных массмедиа многое видится в преувеличенном свете. Например, некорректно подается численность участников массовых мероприятий.

Напомним, также Александр Лукашенко предрек резню в случае смены власти в Беларуси.

Кроме того, сообщалось, что Лукашенко признал наличие авторитарности в Беларуси и назвал местные суды самыми честными в мире.