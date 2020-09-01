Вакцина от коронавируса для массового использования, по оптимистичным прогнозам, может появиться в Украине в начале марта следующего года.

Об этом в интервью "Общественному" сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, видео обнародовано в YouTube.

"Мои оптимистичные прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и доказана их безопасность и эффективность", - сказал Ляшко.

По его словам, еще неизвестно, чьего производства будет эта вакцина, потому как на сегодня шесть вакцин проходят клинические испытания на третьей, финальной стадии.

Ляшко о вакцине для массового использования - с 35:45

Напомним, ВОЗ составила список из 33 вакцин против коронавируса, допущенных к клиническим испытаниям.

Также мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, фармкомпании Украины готовы к массовому выпуску вакцины от коронавируса.