Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что при смене власти в стране, его сторонников ждет "не люстрация, а резня".

Его слова передает агентство "БелТА" во вторник, 1 сентября.

Как заявил Лукашенко, его поддерживают миллионы людей, и он опасается, что если альтернативные силы придут к власти, то порежут все на куски, начнут резать этих людей и их детей.

"Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", - сказал Лукашенко во время поездки в Барановичи.

Напомним, ранее Лукашенко признал наличие авторитарности в Беларуси и назвал местные суды самыми честными в мире.

Как сообщалось, в воскресенье, 30 августа, белорусская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Минске. Она пришлась на день рождения президента Александра Лукашенко, которому вчера исполнилось 66 лет.