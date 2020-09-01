Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество от Бреста до Владивостока. Также он добавил, что сохранит его вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на главу республики пишет госагентство "БелТА".

Такое заявление он сделал во время поездки в Барановичи и напомнил, что в ежегодном послании народу и парламенту обратил внимание на этот вопрос.

"Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это отечество от Бреста до Владивостока", - сказал Лукашенко.

По словам президента республики, несмотря на то, что российско-белорусские отношения, по мнению многих, в последнее время стали более прохладными, тем не менее, они с Путиным сделали "соответствующие выводы". По его словам, сегодня две страны являются не "партнерами", а "братьями".

"Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России - Ред.) уже сделали эти выводы. И что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество", - добавил Лукашенко.

Ранее мы писали, что в ближайшие две недели состоится встреча Путина с Лукашенко.

Также мы писали, что российский лидер признал выборы в Беларуси легитимными и обвинил ОБСЕ в предвзятости.