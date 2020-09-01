Нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" принесли в зал Верховной Рады белорусский государственный флаг.

"Мы с белорусским народом, который защитил конституционный строй и свою страну от захвата и порабощения!" - написал на своей странице в соцсети нардеп Илья Кива и опубликовал фото, на котором на фоне белорусского флага он позирует вместе с коллегой по фракции Виктором Медведчуком.

Напомним, в Беларуси после выборов президента 9 августа начались протесты против объявленной победы президента Лукашенко.

При этом сторонники оппозиции используют бело-красно-белый флаг, а сторонники действующего президента выходят на митинги под государственными флагами Республики Беларусь - красно-зелеными, который сейчас и вывесили в Раде депутаты от "Оппоплатформы".

"Страна" ранее подробно описывала перспективы развития протестов в Беларуси.