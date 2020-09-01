В Умань в Черкасской области приехал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он посетил могильный комплекс Рабби Нахмана. А также столовую, созданную на деньги американского мецената, в которой будут питаться хасиды.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По данным "Страны", пребывая на могиле Рабби Нахмана, Виктор Ляшко пообщался с хасидами, которые были там.

"Ему показали, как идёт подготовка к празднованию Рош ха-Шана. Ляшко внимательно слушал, что ему рассказывали. Он побывал на мужской половине синагоги и ушёл через задний двор", - рассказали "Стране" очевидцы визита Виктора Ляшко в Умань.

Сейчас Ляшко с комиссией проверяет инфекционное отделение уманской горбольницы.

Напомним, каждый год во время еврейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма. В этом году Умань, несмотря на коронавирус, могут посетить до 10 000 паломников.

Отметим, что недавно Украина по просьбе правительства Израиля ограничивает прибытие паломников. Несмотря на это в Умань прорывают тысячи хасидов.