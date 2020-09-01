Утром во вторник, 1 сентября, возле некоторых школ в Киеве наблюдаются столпотворения, несмотря на то, что линейки проводят для первоклашек и выпускников. Большинство школьников пришли на линейки по случаю начала нового учебного года без масок, а социальная дистанция не соблюдается.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Родители с детьми и учителями большим группами стоят возле входов в учебные заведения. Большинство школьников без масок, но некоторые даже на улице стоят в респираторах. В здание школ родителей не впускают. Социальной дистанции никто не придерживается. К полудню родители уже забирают детей с уроков.

Ситуация возле школы №85 на Голосеевском проспекте в Киеве:

Ситуация возле школы на Троещине:

Впрочем, не у всех школ в Киеве сегодня много людей. Например, в Новопечерской, где учатся дети Зеленеского, сегодня тишина

В школе №239 на Оболонском проспекте линейка тоже была короткой и только для 1 и 11 классов. Мероприятие длилось около 10 минут.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские школьники могут учиться дистанционно или традиционно по желанию родителей.

Также мы подробно писали о том, как будут работать школы и ВУЗы Украины с 1 сентября в условиях пандемии.