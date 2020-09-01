Сергей Надал, мэр Тернополя, рассказал "Стране", когда узнал, что заболел коронавирусом и как себя чувствует сейчас.

"Слава Богу, с окружения, состоянием на вчерашний день никто не болен. Состояние странное. Если бы я не знал, что есть эпидемия, может, и не обратил бы внимание. Постоянное ощущение утомления, приглушенность в голове, першит в горле, периодически заложен нос. Я дома, но постоянно на связи с врачами. В субботу почувствовал первые признаки, начал общаться с врачами, а вчера вечером сделали тест и подтвердили. Пока думаю, что в лечении в больнице вроде не нуждаюсь. Надеюсь, что удастся это самостоятельно побороть", - заявил мэр Тернополя.

Напомним, сегодня Надал сообщил на своей странице в Facebook, что заразился Covid-19. Ближайшие две недели городской голова проведет в режиме строгой самоизоляции и будет поддерживать связь со своей командой дистанционно.

Ранее стало известно, что опасный вирус подхватил и глава Славянска в Донецкой области Вадим Лях. В своем видеообращении он заявил, что чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.