Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" на съезде в понедельник, 31 августа, представила кандидатов, которые будут представлять политсилу на местных выборах. Среди них - Роман Сущенко и Владимир Балух, освобожденные в 2019 году рамках обмена с РФ, организованного президентом Владимиром Зеленским,.

Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Кроме того, в команду партии Порошенко вошли представители других политических сил. В частности, Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, депутат Луцкого горсовета от "Самопомощи". В Полтаве от ЕС на выборы пойдет общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии "Голос".

Списки в областные советы возглавят народные депутаты Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, кого "Слуга народа" хочет сделать мэрами в ключевых городах.

Также сообщалось, что ЦИК объявила старт избирательного процесса местных выборов с 5 сентября. Само голосование должно пройти 25 октября.