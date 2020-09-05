Сегодня, в первую субботу сентября, отмечается Всемирный день бороды (World Beard Day). Это добрый веселый праздник, который посвящен мужчинам с усами, бородками и бородами. А также мастерам, которые ухаживают за "растительностью" на лице - парикмахерам и сотрудникам барбершопов.

Борода в разные века напрямую демонстрировала к той тому или иному сословию или профессии. Например, большие широкие бороды носили в основном крестьяне, старики и священники, простые работяги. Неслучайно мужчин с массивными шевелюрами в шутку иногда сейчас называют дровосеками. А вот элита в основном носила усы или более аккуратные бороды, щетина не допускалась.

Мужчины с бородами ранее подвергались ущемлениям. Например, именно в этот день в 1698 году Петр I установил налог на бороды. В качестве причины он называл то, что русские люди своим внешним обликом должны напоминать европейцев, которые, в свою очередь, тогда начали активно бриться. Народу эта инициатива не нравилась. Некоторые мужчины, которые с юношества не ходили без бороды, побрившись даже совершали самоубийство.

Те, кто хотел продолжать носить бороду, платили за это деньги. Взамен они получали бородовой знак - металлический жетон, который был аналогом сегодняшних квитанций.

В наши дни наличие или отсутствие бороды больше не говорит ни о благосостоянии человека, ни об уровне его образованности. Хотя отращивают волосы на лице все же преимущественно молодые парни и мужчины, тем самым они становятся более стильными. Среди политиков-мужчин, в том числе мировых лидеров, пока все же остается в тренде гладкое лицо.

На Всемирный день бороды девушки могут подарить своим мужчинам средства для ухода за бородой, среди которых масло для роста волос, косметический воск, пенка, гель, лосьон, ножницы, триммеры, бритвенные станки - электрические и с лезвиями, крем для лица, расческу для бороды и многое другое.

За отсутствием подарка или в дополнение к нему можно отправить прикольные мемы, посвященные теме бороды. Их мы предлагаем вниманию ниже.

Мемы и приколы про бороду

Также мы подготовили лунный календарь красоты на сентябрь, где в том числе указываются все благоприятные дни для стрижки.