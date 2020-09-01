Российский артист Михаил Ефремов, фигурант уголовного дела о смертельном ДТП, назвал фейковым видеоролик, запечатлевший как его выводят с места водителя после столкновения авто. Такое заявление актер сделал после того, как судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова решила приобщить это видео к материалам дела и просмотреть его в суде. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Ефремов добавил, что "эксперты уже разобрались с этим видео и подали на Добровинского (адвокат потерпевших - Ред.)иск".

"Это фейковое видео как и все, что с вами связано, господин Добровинский", - заявил Ефремов, обращаясь к адвокату потерпевшей стороны.

По данным российских СМИ, ожидается, что сегодня в суде прокурор запросит срок наказания для актера. По делу о ДТП Ефремову грозит от 5 до 12 лет заключения.

Ранее "Страна" писала о том, что Ефремов назвал себя приговоренным к казни и озвучил свою последнюю просьбу.

Также мы сообщали, что адвокат Ефремова заявил, что на руле нет отпечатков артиста.