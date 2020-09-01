Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что крупные европейские страны не вводили санкции потому, что знают, что республика может закрыть границы под Брестом и Гродно, поэтому они дали команду "фас" странам Балтии.

Об этом сообщает агентство "БелТА", во вторник, 1 сентября.

По словам президента, "более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток".

Поэтому, считает он, более слабым странам Балтии была дана команда выступить против Беларуси. "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", - сказал он.

Напомним, латвийский МИД запретил въезд в страну Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам из-за ситуации, которая сложилась в стране после президентских выборов. Аналогичные меры были приняты Литвой и Эстонией.

Также мы сообщали, что ранее Литва подготовила санкции для 118 должностных лиц Беларуси, которые причастны к фальсификациям выборов президента 9 августа, а также к насилию против демонстрантов.

В свою очередь Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении ряда стран, в частности, Литвы и Польши и заявил, что Литва и Польша "зажрались".