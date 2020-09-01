В Кабинете министров и Верховной Раде с 2021 года собираются ввести доплаты для пенсионеров в возрасте от 75 лет, похожие на те, что были введены в этом году для людей от 80 лет.

Об этом сообщила лава комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы ждем 15 сентября, когда будет внесен государственный бюджет. Я на постоянном контакте с министром финансов. Он закладывает надбавку и для лиц 75+. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень малую пенсию сейчас", - заявила она.

Как напомнила глава комитета, в 2020 году Рада приняла два закона, согласно которым люди в возрасте от 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1000 грн, которая была предоставлена ​​единовременно почти 5 млн пенсионеров, но и доплату в размере 500 грн в месяц к пенсии пожизненно.

Также Третьякова отметила, что люди, которым более 75 лет, работали в советское время, когда не было высоких заработных плат, поэтому их пенсия сейчас не есть справедливой.

По информации Госстата, на конец 2019 году в Украине было 9,98 млн человек в возрасте от 60 лет и 7,15 млн человек в возрасте от 65 лет.

Ранее Третьякова сообщила, что в Раде готовят законопроект об отмене обязательного выхода на пенсию в 60-65 лет для госслужащих.