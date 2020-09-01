В новом учебном году в Украине более 4,2 миллиона учеников будут посещать школы, из них - более 428 000 первоклассников.

Об этом сообщает Министерство образования и науки на своей странице в Facebook, во вторник, 1 сентября.

"Поздравляем соискателей образования - школьников, учащихся, студентов, курсантов, аспирантов. С сегодняшнего дня, в частности, начинают обучение более 4,2 миллиона учеников, из них - более 428 тыс первоклассников", - говорится в сообщении.

Отметим, что 2019-м году количество первоклассников было больше - более 433 000.

Также в министерстве школьникам пожелали жажды обучения, упорства и усердия. И сказали, что государство "делает все возможное, чтобы создать в учебных заведениях безопасные условия для обучения и развития".

Напомним, ранее мы писали о том, как будут учиться с 1 сентября украинские школы и вузы.

Также писали, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, украинские школьники могут учиться дистанционно или традиционно по желанию родителей.