Под Никополем автобус с пассажирами едва не упал в воду с понтонной переправы, которая заменила Алексеевский мост, рухнувший во время пресс-конференции президента Владимира Зеленского 20 мая. Инцидент произошел в понедельник, 31 августа, пишет "Днепр Оперативный".

Уточняется, что рейсовый автобус с пассажирами следовал из Никополя в Херсон. Он почти переехал временную переправу, но в момент выезда на противоположный берег съехал с приваренного к ней "пандуса". При этом автобус резко качнуло вправо. В результате этого восемь пассажиров получили травмы при падении. Один из пострадавших госпитализирован в больницу города Покров. Сам автобус повреждений не получил и водителю удалось выехать на нем из "ловушки".

Фото: dnepr.express

Любопытно, что это уже не первое ЧП, случившееся на временной понтонной переправе, которая после падения моста стала частью трассы Н-23 сообщением Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье. 22 июня под колесами грузовика обрушилась крайняя секция переправы.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района рухнула секция Алексеевского моста. Вместе с ней в залив провалилась фура с трубами, однако водитель не пострадал.