Зеленский поехал в Полтавскую область
Во вторник, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Полтавскую область.
Об этом сообщили в пресс-службе главы страны.
Так, гарант осмотрит отремонтированное здание аэропорта Полтавы, ознакомится с проектом реконструкции взлетной полосы Полтавского областного коммунального предприятия "Аэропорт-Полтава".
Также Зеленский понаблюдает за ходом работ на объектах, возводимых в рамках национальной программы "Большая стройка".
Кроме того, президент примет участие в представлении проекта Стратегии развития Полтавщины на период до 2027 года.
Еще украинский лидер должен ознакомиться с возможностями развития туристического потенциала области, проектами, которые предложены для реализации в рамках инициативы "25 магнитов".
Напомним, в конце августа Зеленский ездил с рабочей поездкой в Кировоградскую область.Там он также проинспектировал ход работ в рамках программы "Большая стройка".
Перед этим президент побывал в Днепре, где в числе прочего пообедал в местном "Макдональдсе". Примечательно, что порция фастфуда для Зеленского вышла на сумму, почти равную повышению минималки в Украине.