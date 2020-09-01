Во вторник, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Полтавскую область.

Об этом сообщили в пресс-службе главы страны.

Так, гарант осмотрит отремонтированное здание аэропорта Полтавы, ознакомится с проектом реконструкции взлетной полосы Полтавского областного коммунального предприятия "Аэропорт-Полтава".

Также Зеленский понаблюдает за ходом работ на объектах, возводимых в рамках национальной программы "Большая стройка".

Кроме того, президент примет участие в представлении проекта Стратегии развития Полтавщины на период до 2027 года.

Еще украинский лидер должен ознакомиться с возможностями развития туристического потенциала области, проектами, которые предложены для реализации в рамках инициативы "25 магнитов".

Напомним, в конце августа Зеленский ездил с рабочей поездкой в Кировоградскую область.Там он также проинспектировал ход работ в рамках программы "Большая стройка".

Перед этим президент побывал в Днепре, где в числе прочего пообедал в местном "Макдональдсе". Примечательно, что порция фастфуда для Зеленского вышла на сумму, почти равную повышению минималки в Украине.