В ночь с 31 августа на 1 сентября в Умани четверо неизвестных напали и разбили нос брацлавскому хасиду, который вместе с другом пришел за покупками в один из супермаркетов города.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Инцидент случился после полуночи у супермаркета "АТБ" на улице Тищика. Хасиды приехали в магазин за покупками. Один из них отошел, и в этот момент четверо неизвестных напали на его друга. Пострадавший получил трамву: ему разбили нос до крови.

Пострадавшим оказался израильтянин с видом на жительство в Украине. Полиция занимается этой ситуацией. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, в 2020 году Украина по просьбе правительства Израиля ограничила прибытие паломников на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года, в этом году - 18-20 сентября).

Также мы писали о том, как тысячи хасидов прорываются в Умань.