В России за минувшие сутки зарегистрировали 4 729 новых случаев коронавируса. По состоянию на 1 сентября, общее число заболевших Covid-19 в стране превысило один миллион человек.

Об гласит информация, обнародованная на Telegram-канале "Стопкоронавирус.РФ".

Так, в России, на данный момент, 1 000 048 заболевших Covid-19 в 85 регионах с начала пандемии.

Больше всего случаев Сovid-19 за сутки выявили в столице России - 641, Санкт-Петергбурге - 185 и Московской области - 156.

С начала распространения эпидемии Covid-19 в России от коронавируса умерли 17 299 человек, из них 123 - за последние 24 часа. Выздоровели за все время пандемии 815 705 жителей РФ. За минувшие сутки из больниц выписали 6 318 пациентов.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 1 сентября, в Украине зафиксировано уже 123 303 случаев коронавируса, из них 2088 было выявлено в течении суток.

Также мы писали, что два дня назад, в мире было больше 25 миллионов зараженных коронавирусом.