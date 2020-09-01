Верховная Рада готовит законопроект о снятии ограничений в работе на государственной службе при достижении возраста 60-65 лет.

Об этом заявила глава комитета парламента по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в 60 лет ты должен идти обязательно на пенсию, если нет особого распоряжения. А если есть особое распоряжение, то 65 лет. Это максимум, до какого возраста ты можешь работать. В то же время 65-67 лет - это обычный пенсионный возраст в мире, и поэтому отправлять людей на пенсию не является необходимым", – пояснила она.

По словам Третьяковой, снятие ограничений - это выполнение одного из требований Международной организации труда, по которым человек добровольно уходит на пенсию. "Тем более, что пенсионное обеспечение у нас не такое мощное", – добавила глава комитета.

Также она отметила, что эта идея уже обсуждалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, депутат сообщила о задумке создать модель дополнительного обеспечения людей, которые достигли "Золотого века" или почтенного возраста, за счет корпоративной социальной ответственности.

"Эта модель внедрена в Израиле, где предприятия дают возможность людям, которые достигли определенного возраста, иметь скидки, например, на бесплатное посещение музеев, авиа - перелеты и прочее", – уточнила глава комитета.

Отметим, что в июне "слуга народа" Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "очень низкого качества" и предложила стерилизовать граждан без трудоустройства.

Напомним, ранее в Минсоцполитики анонсировали два повышения пенсий до конца этого года. Одно из них случилось первого июня, следующее ожидается в декабре.

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